Per primer cop a la història, un toc de campanes acompanya la sortida del seguici petit

Va anar a càrrec dels nois i noies dels caus Misericòrdia i MontsantCim

Redacció

Actualitzada 02/10/2016 a les 19:43

Sense cap contratemps, a les 6 en punt, les campanes de Sant Pau i Misericòrdia van començar a repicar i ventar divendres per a anunciar la sortida del seguici infantil de la ciutat, i l'acompanyaren durant tota la seva cercavila, fins que el primer element va arribar a plaça. El toc va durar poc més d'una hora, gairebé de forma ininterrompuda.



Els campaners de Reus és un projecte dels agrupaments escoltes Misericòrdia i MontsantCim, dues entitats amb història a la ciutat. Són entitats on l’infant i jove és el centre de l’acció educativa, així que han cregut necessari fer-los partícips també de la implicació a la festa major.



El "Toc de la Festa Major petita" va acompanyar el seguici infantil des del seu inici fins a l'entrada a plaça dels elements. Atès que no hi ha constància històrica de cap toc infantil va caldre crear-ne un de nou i per a fer-ho es van analitzar els antics tocs vinculats a la festa i a les processons i a partir d'aquí es va crear un toc nou que guardi similituds amb els tocs festius actuals però que no s'hi pugui confondre i que sigui assumible per nens/es i adolescents. També ha calgut tenir en compte la sonoritat i les característiques tècniques de les actuals campanes.



El toc, que es va estrenar divendres a les 6 de la tarda, es realitza amb les campanes de Sant Pau i Misericòrdia tocant simultàniament. La campana de Sant Pau és ventada mentre la campana de Misericòrdia contribuieix al toc amb un alegre repic ràpid.

Aquest toc s’inspira amb el toc de festa actual i també té algunes similituds amb els tocs festius anteriors a la guerra, especialment el toc de les processons ordinàries, o un dels fragments del toc de festa de l’època.



Pel que fa als campaners, són diferents grups d'ambdós caus: al setembre els encarregats han estat els Pioners i Caravel·les (joves de 14 a 16 anys) i per Sant Pere al juny ho faran els Ràngers i noies Guia (adolescents d'11 a 13 anys).