Tres detinguts per robar un telèfon mòbil de l'aparador d'una botiga de telefonia de Reus

Els presumptes lladres havien comès tres furts similars més durant les últimes setmanes

Actualitzada 30/09/2016 a les 14:06

Agents de Mossos d’Esquadra de Reus van detenir aquest dimecres a la tarda tres homes de nacionalitat romanesa, de 32, 27 i 24 anys i veïns de Torredembarra i Reus, com a presumptes autors d’un delicte de furt. Dos dels tres detinguts tenen 8 antecedents policials per delictes contra el patrimoni i contra la salut pública.



Els fets es van produir sobre les 15.00 hores en una botiga de telefonia mòbil situada en un cèntric carrer de Reus. Un individu va sostreure un telèfon de gamma alta que hi havia a l’expositor de la botiga i va fugir del lloc amb un vehicle on l’esperaven dos homes més. Just abans de cometre el furt, tots tres homes havien estat vigilant la zona.



L'actuació dels mossos i la col·laboració ciutadana va permetre als agents seguir la pista dels lladres fins a Torredembarra on, poques hores després d’haver-se produït el furt, van localitzar el vehicle utilitzat en la fugida. Allà, els mossos van establir un dispositiu que va donar fruits minuts més tard ja que van aconseguir localitzar els tres individus. En l’escorcoll, els agents van trobar el telèfon mòbil que havia estat sostret a Reus. A més, un dels individus portava unes tenalles amb les quals els lladres haurien tallat el cable de l’alarma unit al telèfon mòbil.



Gràcies a aquesta detenció, els investigadors han pogut resoldre 3 furts més a la ciutat de Reus. Concretament, els han pogut relacionar amb tres furts de telèfons mòbils de gamma alta produïts el dies 10, 16 i 24 de setembre en establiments d’un centre comercial de la capital del Baix Camp. Després de prendre declaració a dependències policials, els detinguts van quedar en llibertat a l’espera de comparèixer davant del jutjat d’instrucció de Reus.