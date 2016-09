El Seguici Petit i els Diables, protagonistes aquest cap de setmana a Reus

La cercavila dels Seguici Petit es va ajornar a causa de la pluja

El Seguici Petit de Reus farà la cercavila programada en el marc de les Festes de Misericòrdia aquest divendres 30 d’octubre, ja que l’acte es va haver d’ajornar el passat divendres a causa de la pluja. Per altra banda, aquest dissabte 1 d’octubre també se celebrarà la V Trobada de Diables del Baix Camp, en la que participen les colles de diables de la comarca.



Les colles que formen el Seguici Petit sortiran a les 18h de la plaça del Mercadal i faran un recorregut pels carrers més cèntrics, entre els quals el carrer Major, les Peixateries Velles, la Presó, la Farinera, el raval de Santa Anna i el carrer de Monterols. Finalment, faran una passada de lluïment a la plaça del Mercadal, on també es farà un berenar popular gentilesa de Borges a partir de les 18.30h.



Per altra banda, la Biblioteca Pere Anguera acollirà el mateix divendres a les 19h l’homenatge al professor de Literatura i assagista reusenc Ramon Oteo Sans. En aquest acte, també inclòs en la programació de Misericòrdia, es presentarà el llibre L’amistat de la memòria. Homenatge al profesor Ramon Oteo.



El dissabte 1 d’octubre serà el torn de la V Trobada de Diables, que s’iniciarà a les 21h a la plaça Prim i recorrerà el raval de Santa Anna el carrer del Vidre, el carrer de Donotea, Aleus, Santa Anna, la Selva del Camp, Sant Vicenç i plaça de la Llibertat.