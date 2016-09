Reus elaborarà un cens de les empreses industrials de la ciutat

L'estudi també recollirà les necessitats de les companyies

Redacció

Actualitzada 29/09/2016 a les 12:54

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus elaborarà un estudi de les empreses industrials de la ciutat. Amb aquest cens es vol obtenir una llista actualitzada de les empreses i recollir les seves necessitats en matèria de manteniment, mobilitat, accessibilitat i mancomunació de serveis i telecomunicacions, entre d’altres. També es vol observar l’interès de les empreses per crear una associació que reuneixi les seves demandes i necessitats.



L’elaboració del cens es durà a terme mitjançant la unificació de les bases de dades d’associacions i institucions locals a través de les llicències donades d’alta i les prospeccions ja realitzades. En una segona fase s’analitzaran les principals demandes de les empreses reusenques a través d’una enquesta que té com objectiu identificar els problemes i els punts de millora necessaris per reforçar diferents zones industrials de la ciutat.



«Des de l'Ajuntament de Reus volem ajudar a impulsar l'associacionisme en les zones industrials de la ciutat, perquè és un compromís de mandat», ha afirmat el regidor de Promoció Econòmica, Marc Arza. El regidor ha explicat que la decisió de fer aquest estudi ha sortit arran de les visites que ha fet la regidoria en els últims quatre anys en un centenar d’empreses de la ciutat. «Aquestes visites també ens han servit per constatar que Reus té un gran potencial d'empreses que sovint passen desapercebudes a nivell local però que destaquen en la seva activitat. Per això volem que aquest cens sigui també un pas previ per a posar-les en valor», exposa Marc Arza.



El consistori preveu tenir els resultats a finals d’any. A partir dels resultats es realitzarà un pla d’actuació que recollirà les necessitats que es detectin.