Divuit músics de parla catalana actuaran en la tercera edició d'Accents de Reus

El cicle musical tindrà lloc de l'1 d'octubre al 19 de novembre a Cal Massó i al Teatre Bartrina

Actualitzada 29/09/2016 a les 13:43

Divuit artistes procedents de tots els territoris de parla catalana actuaran en la tercera edició del cicle musical Accents de Reus, la mostra de pop, rock i folk d’arreu dels Països Catalans. Enguany l’esdeveniment tindrà lloc de l’1 d’octubre al 19 de novembre al Centre d’art Cal Massó de Reus i al Teatre Bartrina. Els concerts vermut celebrats a la Terrassa de Cal Massó seran gratuïts, mentre que els demés serán de pagament.En l’edició d’enguany, actuaran noms històrics de la música al nostre país com Pi de la Serra, Joan Isaac, Cris Juanico, Xavier Baró o Sílvia Comes. També hi prendran part artistes consolidats com la tortosina Montse Castellà, el valencià Senior i el Cor Brutal, o Andreu Valor. Per altra banda, també hi haurà artistes emergents com Èric Vinàixa, Maria Arnal & Marcel Bagés, Pol Cruells, Ramon Aragall, Aucell Cantaire o Pistola.La presència d’artistes del Camp de Tarragona anirà de la mà de la jove cantant vallenca Maria Jacobs, del grup Mostassa i també amb el teatre musical Naltros som així, a càrrec del grup cambrilenc Carlos Ventura Rom, els patoies i la Noia de les boies. L’aranesa Alidé Sans serà la convidada especial d’aquesta edició amb la seva proposta en llengua occitana.Accents de Reus, organitzat per l’associació cultural Empenta i el Centre d’Art Cal Massó, vol oferir un repàs per la música catalana amb artistes consagrats i d’altres que comencen ara, a més de mostrar la vitalitat de la música en català, tal i com ha explicat el responsable de la programació, Isaac Albesa. La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles, ha remarcat el fet que es tracti d’una iniciativa sorgida de la societat civil que contribueix a donar projecció a la ciutat de Reus com a plataforma de difusió i promoció de nous talents musicals.Les entrades per les actuacions de pagament ja estan a la venda a la web www.entradium.com i també es poden adquirir al propi Centre d’Art Cal Massó i a les botigues Batabat i HRecords de Reus i a Shiva Music de Tarragona. Els concerts del Teatre Bartrina es poden adquirir al web www.teatrebartrina.cat