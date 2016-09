Tot a punt per la primera festa Aprofitem els Aliments

L'esdeveniment, que tindrà lloc el 15 de octubre, vol conscienciar a la ciutadania sobre el malbaratament dels aliments

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 11:08

La plaça de la Llibertat de Reus acollirà el proper 15 d’octubre d’11 a 17h la primera Festa Aprofitem els Aliments, organitzada per la regidoria de benestar Social i la Plataforma Aprofitem els Aliments amb la col·laboració d’altres regidories i entitats de la ciutat. L’objectiu d’aquest acte és conscienciar a la ciutadania sobre el malbaratament dels aliments i donar a conèixer el Programa de Gestió Alimentària Responsable a Reus, un projecte de recuperació d’aliments frescos per a persones sense recursos econòmics de la ciutat.



L’esdeveniment comptarà amb activitats organitzades per diferents entitata de Reus amb la col·laboració de l’empresa Cargill. Entre d’altres, es durà a terme la lectura del manifest “Prou Malbarataments”, impulsat per la Plataforma Aprofitem els Aliments, a més tallers infantils, de sabons amb oli aprofitat o de cuina amb aliments aprofitats, concurs de cuina amb alumnes del Mas Caranell, xerrades sobre l’aprofitament alimentari, exposicions o una cursa d’orientació. Destaca un gran dinar popular amb aliments aprofitats, és a dir, aliments no comercialitzables però aptes pel consum.



A més, el divendres 14 d’octubre un grup de voluntaris farà l’Espigolada, una recollida d’aliments recuperats pels establiments de la ciutat i al camp. Espigolar vol dir arreplegar allò que un altre ha deixat, com fan els pagesos quan cullen els fruits que han quedat en el camp després de la collita general. Els habitants també poden portar aliments aptes per al consum a la parada que el Banc dels Aliments tindrà a l’espai de la Festa.