La remodelació del Pavelló Olímpic i l'Estadi s'enllestirà a l'abril del 2017

Reunió de seguiment entre la organització de l’esdeveniment esportiu i el consistori reusenc

Redacció

Actualitzada 27/09/2016 a les 21:14

Les obres del Pavelló Olímpic Municipal i de l’Estadi Municipal avancen segons el calendari previst i es preveu que estiguin finalitzades al mes d’abril de 2017. Els treballs al Pavelló Olímpic van començar ala primera setmana de setembre i consten principalment de la reforma integral dels vestidors, el punt d’atenció als usuaris i la impermeabilització de la coberta. Es reformen i es condicionen també les oficines, serveis esportius així com una millora de l’eficiència energètica. D’altra banda, a l’Estadi Municipal s’hi milloren les graderies, s’eliminen les barreres arquitectòniques, es creen nous serveis i s’amplia també l’espai per a mitjans de comunicació.



D’altra banda la organització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i l’Ajuntament de Reus van mantenir aquest dimarts una nova reunió de treball en el marc de les trobades periòdiques de coordinació i seguiment dels projectes d’adequació i reforma de les instal·lacions esportives dels Jocs a les diferents seus. El Pavelló Olímpic Municipal de Reus serà seu de gimnàstica artística mentre que l’Estadi Municipal acollirà la competició de futbol.



A la reunió hi va assistir el coordinador general dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor; acompanyat pel regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Jordi Cervera; el gerent de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure, Jordi Bros; el director d’Esports dels Jocs, Ramon Cuadrat; el responsable de Relacions Institucionals locals, José Juan Acero; el director corporatiu dels Jocs Mediterranis; Vicente Javaloyes; i altres tècnics municipals. El coordinador general de Tarragona 2017, Javier Villamayor, va agrair la implicació de l’Ajuntament de Reus i va afegir que «és un luxe per nosaltres poder comptar amb un company de viatge com la ciutat de Reus, municipi amb una dilatada experiència en organització de grans esdeveniments esportius i que de ben segur contribuirà a fer entre tots uns grans Jocs Mediterranis». D’altra banda, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Jordi Cervera, va destacar la seva satisfacció per la trobada i va afegir que «aquestes reunions aporten molt de valor afegit a tota la feina vinculada als Jocs que s’està realitzant».



«Hem treballat temes relatius a voluntaris, patrocinis i seguiment de les obres i estem molt animats per la il·lusió i treball que estem fent dia a dia», va dir el regidor reusenc després de la trobada en relació a l’esdeveniment esportiu.