GINSA obre el termini de presentació de candidatures a la gerència

L'entitat s'encarrega de la contractació, la comptabilitat i l'aprovisionament de Sagessa

Actualitzada 28/09/2016 a les 13:59

GINSA AIE, encarregada de la contractació, comptabilitat i aprovisionament del grup Sagessa, ha iniciat el procés de selecció per cobrir la vacant de gerent. Aquest 28 de setembre s’ha obert el termini de presentació de les candidatures, que finalitzarà el proper dimarts 11 d’octubre. Actualment assumeix el càrrec en funcions el Dr. Òscar Ros Garrigós, director de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.



Tal i com anuncia en l’oferta de feina, l’entitat busca un Gerent que es responsabilitzi «de dissenyar i implementar la política general a GINSA, AIE, exercint les funcions de planificació, organització, direcció, control i coordinació dels recursos necessaris per donar servei als seus socis en els tres àmbits d’actuació del Grup: Salut, Atenció Social i Atenció Educativa». També exposa que la missió del seleccionat serà «assessorar en el desenvolupament de l’activitat dels centres, aportant criteris sòlids de gestió, i liderant un equip de persones altament professionalitzades i compromeses a donar serveis d’excel·lència als seus socis».