Aena fa pública la licitació del projecte d'adequació de la terminal de l'aeroport

El projecte té l'objectiu de millorar la operativitat de l'aeroport i la qualitat del servei al passatger

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 12:39

Aena ha fet pública la licitació del projecte per a la millora i l’adaptació de l’edifici terminal de l’Aeroport de Reus, tal i com ja vàrem avançar al Diari Més el passat mes d’agost. Concretament, es licita l’assistència tècnica que inclou la redacció del projecte i el control de vigilància de la realització durant les obres.



La licitació́ s'ha tret a concurs en dos lots. El primer inclou l’assistència tècnica per a la redacció del projecte per un import de 275.000 euros i un termini d’execució de 14 mesos. El segon lot correspon a l’assistència tècnica per control i vigilància per un import de 831.400 euros i un termini d’execució́ de 27 mesos.



Aquest projecte de millora té l’objectiu d'atendre la demanda de trànsit actual i futura de l’aeroport de Reus i millorar la seva operativitat i la qualitat del servei al passatger. Per a això s'ha dut a terme un estudi funcional de l'Edifici Terminal amb l'objectiu de cobrir les seves necessitats fixant com a horitzó́ l'any 2030. La finalitat és disposar d'unes instal·lacions eficients, que compleixin amb uns adequats estàndards de qualitat i que siguin compatibles amb la resta d'instal·lacions de l'Aeroport.