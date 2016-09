L'antic local que ocupava el Zara del Raval de Jesús ja té nou inquilí

Inususal, una botiga de roba low cost, ocuparà l'espai

Actualitzada 27/09/2016 a les 17:54

L'emblemàtic local del Raval de Jesús de Reus que havia ocupat la botiga Zara, d'Inditex, fins el passat mes de novembre -abans de traslladar-se al Centre Comercial La Fira- ja té nou inquilí. El local serà ocupat per la botiga Inusual , una cadena que ven roba a baix preu, segons ha confirmat l'empresa a aquest diari.Inusual és una cadena de botigues de roba Low Cost que té diverses botigues a Barcelona i a l'àrea metropolitana de la capital catalana. «Oferim l'última moda a l'abast de tothom», descriu Inusual a la seva pàgina oficial de Facebook. L'establiment també té un compte oficial d' Instagram , per tal de fer arribar la seva moda a un major públic.El local del Raval de Jesús ha estat buit durant gairebé un any, i durant aquests mesos hi ha hagut rumors de tot tipus: des de la instal·lació d'un Primark fins a l'obertura d'un Lefties, també de la cadena Inditex, passant per l'opció d'un Violeta, de Mango -en aquest cas Mango va confirmar a Diari Més que no era cert-.