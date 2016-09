El Rosari de Torxes i les revetlles prenen protagonisme la vigília de Misericòrdia

La Cercavila del Masclet també va omplir de música i masclet el centre de Reus aquest dissabte al vespre

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:38

Cercavila del Masclet i revetlles

El passeig de Misericòrdia es queda a les fosques i s'inicia un dels actes més emblemàtics i tradicionals de la Festa Major petita de Reus. És el Rosari de Torxes, que il·lumina el Passeig de Misericòrdia, des de la plaça de la Pastoreta i fins al Santuari de Misericòrdia, amb la llum de ciris i torxes. Encapçalat per la creu i els cirials, l'estendard del Grup Cultural de Misericòrdies, i acompanyat per tothom que s'hi volgués unir, el rosari va finalitzar a l'interior del Santuari, amb la cantada dels Goigs i la veneració de la Mare de Déu de Misericòrdia.La música i la festa també van ser protagonistes d'aquesta vigília de Misericòrdia. Tot just finalitzaven el Seguici Festiu i la Diada Castellera de dissabte a la tarda, que el Col·lectiu El Masclet donava el tret de sortida a la Cercavila del Masclet, amb el llançament de les botes plenes d'aquesta beguda de les festes de Reus, feta amb vermut i Plim. Acompanyats de bandes musicals, el bestiari del Seguici Festiu de la ciutat va ballar pels carrers més cèntrics de la ciutat rodejats de persones que no es van voler perdre un dels actes més participatius de la festa. Iniciada a la plaça del Mercadal i finalitzada a la plaça de la Llibertat, la Cercavila del Masclet va donar pas a les revetlles musicals.Pels amants del reggae i ska, la Palma de Reus va acollir la 23a edició del festival Reggus, que va comptar amb les actuacions de l'italià Lion D, que s’ha consolidat com un dels grans artistes emergents de l’escena reggae europea amb els seu estil a cavall del new roots, el dancehall i el hip hop. També van pujar a l’escenari el grup badaloní Alex Bass & The Same Song Band, la gran sensació de l’escena reggae estatal. Van completar el cartell Kiki Sound, disjoquei de referència en el dancehall; Freedom Cry Soung, grup referència de reggae que enguany celebra el seu 15è aniversari; i Piramatical Sound, grup reusenc que enguany serà la representació de l’escena de reggae local.La plaça d'Anton Borrell valajove, que va comptar amb les actuacions de l’Orquestra Allioli i el grup de versions de Marçà, al Priorat, Mano’s Rock. La plaça de la Llibertat, per la seva banda, va acollir la revetlla amb l’Orquestra Melodia, la més antiga de les comarques tarragonines que encara segueix en actiu, sent fundada l’any 1931.