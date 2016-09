El llibre que recull optimistes davant del càncer

'Creu-me, és possible', coordinat pel periodista reusenc Josep Baiges, aglutina una trentena de relats de companys de professió

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:33

Un llibre que recull històries sobre el càncer per despertar optimisme entre els lectors. 'Creu-me, és possible' és el títol d'aquesta obra, coordinada pel periodista reusenc Josep Baiges. El punt de partida ha estat la seva experiència personal amb la malaltia i la constatació que el pacient sovint és vist per la societat gairebé com un sentenciat a mort. Volent anar més enllà de revelar la seva vivència, i amb la complicitat de gairebé una trentena de companys de professió vinculats a Reus -entre els quals el mediàtic Jordi Évole-, Baiges ha reunit un conjunt de relats, alguns reals i d'altres ficticis, entorn el càncer amb la idea d'eixugar-lo de la «mala premsa» que l'impregna i encomanar força per a la superació.



«Cal veure l'ampolla mig plena», diu Baiges. El volum també vol ser un reconeixement als professionals amb els quals s'ha topat, tant al Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus com a la Lliga Contra el Càncer. El llibre, editat per Cossetània, es presentarà dimarts vinent a cal Massó a Reus.



Al llarg de les seves 166 pàgines, el llibre desprèn positivisme i il·lusió per afrontar la batalla. «No és un projecte ingenu, sóc conscient del què és aquest malaltia, però la medicina ha avançat molt i cada cop hi ha més gent que se'n surt», exposa Baiges. «En el llenguatge periodístic, el càncer s'utilitza com a metàfora de cosa negativa, i això al malalt li genera tristor i convida al pessimisme», afegeix el periodista, que ha volgut implicar el sector mediàtic en el projecte. Amb pròleg de Jordi Évole i epíleg de Xavier Graset, en el llibre hi participen els periodistes Cori Ballesté, Enric Tricaz, Esteve Giralt, Patrícia Fernández, entre molts d'altres, que han col·laborat de manera desinteressada. «No totes les històries acaben bé, però el rerefons sempre és positiu», explica. «No es pot fer aquesta equació maleïda de 'càncer=mort' i és això el que vol transmetre el llibre», conclou.