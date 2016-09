El nombre d'infractors als radars mòbils es redueix un 41% en un any

Durant el 2015 van sobrepassar la velocitat permesa 2.250 usuaris, 1.500 menys que l’anterior

El nombre d’infractors per excés de velocitat interceptats pel radar mòbil de la Guàrdia Urbana s’ha reduït en 1.552 persones en un any. Concretament, durant el 2015 hi va haver 2.250 casos, una xifra inferior a la del 2014, ja que llavors en van ser 3.804. En termes percentuals, això suposa un descens del 41% en un any. Segons exposen des del consistori, aquestes dades es consideren com a «positives tenint en compte que hi ha un 96% de conductors que respecta els límits de velocitat», ja que xifren el percentatge d’infractors en un 3,48%. Les xifres dels multats van també en consonància amb la reducció del nombre de vehicles controlats. Al 2015 en va ser 64.733, sensiblement inferior a la de 2014, quan van ser 94.038.



Tot i ser presents en diversos punts de la ciutat, els controls del radar mòbil es fan habitualment a les entrades i les sortides, on els conductors acostumen a córrer més de la velocitat permesa, que pot arribar en alguns punts fins a 80 quilòmetres per hora. Així, alguns d’aquestes zones són les avingudes de Bellissens -un dels punts més conflictius-, Tarragona o la carretera d’Alcolea i la de Riudoms. Malgrat aquest descens, el nombre d’infractors encara és més alt que, per exemple, el 2013, quan en van ser 1.382. L’Ajuntament de Reus compta amb un radar cedit pel Servei Català de Trànsit que es troba operatiu des de gener de 2008.



És habitual trobar-se vehicles sense logotipar que se situen en els vorals. Moltes vegades, el conductor interceptat pot tenir la impressió que es tracta d’un vehicle que ha hagut de fer una aturada d’emergència a la carretera, inclòs amb les llums d’emergència o alguna de les portes obertes. La presència de radars no ha estat exempta de protestes veïnals com la de veïns de Castellvell, que consideraven fa dos anys que el de l’avinguda que connecta amb Reus es col·locava «amb més assiduïtat per tenir un afany recaptatori». De fet, es podia llegir una pintada a l’asfalt advertint de la presència del dispositiu. L’aposta pels radars mòbils respon a un enduriment encetat per part de l’anterior consistori per frenar els accidents de trànsit.



La presència habitual vuit anys després sembla haver revertit aquesta tendència. Al 2014 hi va haver dos morts per accident de trànsit, mentre que l’any passat no se’n va produir cap. El consistori recorda que «es continuaran fent aquests controls per garantir la seguretat en el marc del Pla Viari Municipal en aquesta matèria».