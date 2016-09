El servei de 'Reus Wifi' ja està en marxa

Es podrà navegar gratuïtament amb els tiquets i promocions que donaran diversos establiments comercials de la ciutat

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa aquest dimarts 'Reus Wifi', el servei de wifi obert vinculat a la promoció de la ciutat. En una primera fase, s’ha instal·lat una xarxa formada per 16 punts que donen cobertura a la zona centre de Reus i a les zones pròximes a diversos equipaments municipals.Aquest és un projecte impulsat per les regidories de Projecció de Ciutat i de Promoció Econòmica.Es pot navegar amb tiquets i promocions que facilita el comerç del municipi que col·labora amb el projecte. Així mateix, els turistes que passin per l’Oficina de Turisme del Gaudí Centre, seran obsequiats amb tiquets d’accés a Reus Wifi. Finalment, existeix l’opció de descarregar-se una app de l’empresa que facilita el servei (app Ubime), que permet navegar una hora diària en tots aquells municipis on aquesta empresa facilita serveis de wifi.Els dispositius es connecten al portal de promoció de ciutat ‘ReusWifi’ on trobaran informació de ciutat, facilitada per l’Ajuntament de Reus, i ofertes i promocions, i notícies del comerç i de la seva activitat, que gestiona l’operador del servei.Segons l’estudi de mercat realitzat per l’adjudicatari del servei, s’estima que el portal de promoció pot arribar als 90.000 usuaris anuals que poden realitzar fins a 600.000 consultes. Estimen també que el 97% dels turistes es connecten a internet a través de wifi durant les seves vacances.L’Ajuntament de Reus ha posat a disposició de l’operador espais públics en règim de concessió, on s’han instal·lats uns pals que indiquen la disponibilitat de wifi. Els 16 punts instal·lats en una primera fase són:Casal de Joves, Plaça de la Llibertat amb c/Ample, Antic Hospital (C/Sant Joan), C. Llovera amb pl. Prim, Raval de Jesús amb carrer del Vent, Teatre Bartrina, Ajuntament de Reus · Palau Municipal, Antic Arxiu Històric (pl. Castell), Museu Salvador Vilaseca-pl. Catalunya- Rv. Pallol, Ps. Del Camp amb pl d’Evarist Fàbregas (Pallol), Av. Del Carrilet amb Av. Pere el Cerimoniós, Peixateries Velles, Avinguda Sant Jordi, Estació d’autobusos, Pl. Baluard i Raval de Sant Pere i Robuster.