La zona compta amb elements adaptats aptes pel seu ús en cadira de rodes

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 10:25

La residència i centre de dia Marinada de Reus obrirà el parc de psicomotricitat exterior a altres centres de comarques veïnes que tracten persones amb discapacitat severa i produnda. D’aquesta manera, els centres propers podran gaudir d’aparells adaptats poc usuals en aquest tipus d’instal·lacions. Marinada acordarà amb els centres que hi estiguin interessats els dies i l’horari en què podran fer ús del parc.



El parc compta amb cinc elements, dos dels quals estan adaptats i són aptes per al seu ús amb cadires de rodes: un carrussel i un balancí. També hi ha un pont tibetà, una pirámide amb cordes i un element amb barres i anelles, els quals serveixen per treballar l’equilibri i la coordinació psicomotriu. La inversió per a inst



La construcción d’aquest parc, que s’ha fet enguany coincidint amb el 25è aniversari de l’obertura del centre, ha suposat una inversión de 13.000 euros. La seva instal·lació ha estat possible gràcies a l’Associació de Mares i Pares d’usuaris de Marinada i la contribució d’entitats com Fundació La Caixa, Club Lions Reus o Mútua Reddis.