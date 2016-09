Les Festes de Misericòrdia inclouen un concert al cementiri

El ‘Concert per al Record’ es farà el 22 de setembre a les 19.30

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 13:18

Aquest dijous a partir de les 19:30 h en el marc de les activitats que anualment promou l'Associació de Cementiris Significatius d'Europa, es farà el denominat com a ‘Concert per al Record’ al Cementiri General de Reus. L’activitat l’ha organitzat Serveis Funeraris Reus i Baix Camp i inclourà la interpretació de diferents peces a càrrec de la Banda Simfònica de Reus, dirigida per Ramon Reverté, i la lectura de diversos poemes per part d’Helena Tarragó, amb la presentació de Josep Baiges.



L'acte tindrà lloc al bosquet de pins que hi ha al voltant del Centre d’Interpretació (espai on antigament s’ubicava el Mausoleu del General Prim). El regidor d’Hisenda i Recursos Generals, Joaquim Enrech, ha recordat durant la presentación del concert, aquest dilluns, que l'esdeveniment vol contribuir a conscienciar als assistents sobre el valor patrimonial que tenen els cementiris des d'un punt de vista artístic i cultural i també homenatjar i recordar les persones absents que constitueixen les arrels de la ciutadania reusenca.



Per poder accedir a l’acte, que està inclòs a la programació de les festes de Misericòrdia, caldrà que les persones interessades telefonin al número 977750422, de 9:00 a 13:00 h, o es posin en contacte per correu electrònic a l’adreça sfreus@sfreus.cat. per tal d’obtenir la corresponent validació. L’aforament es limitat, sense numerar i el concert és gratuït.