Els jugadors del Reus Deportiu la Fira formen parelles lingüístiques

El club anima als socis i simpatitzants a seguir l'exemple

Actualitzada 19/09/2016 a les 15:54

Quatre jugadors del Reus Deportiu La Fira formaran parelles lingüístiques. Es tracta del nou fitxatge Pedro Henrique i Albert Casanoves, i del capità Matías Platero i Marc Ollé, els quals es comprometen a parlar en català un mínim d’una hora a la setamana durant deu setmanes seguint les indicacions i el material que els han entregat.



Aquesta iniciativa es realitza gràcies a un conveni signat el passat mes de maig entre la presidenta del Consell del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’àrea de Reus Miquel Ventura (CNL) i la presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balsells. Aquesta acció pretén ser un exemple a seguir per tota la població que vulgui millorar a aprendre el seu català o difondre la llengua entre els que la estan aprenent.



El club Reus Deportiu La Fira també anima als socis i simpatitzants a formar part de les parelles lingüístiques. Per aquest motiu, els propers 20, 22 i 23 de setembre de 17.30 a 19h una tècnica del CNL informarà als interessats dels serveis que ofereix, com el programa Voluntariat per la llengua o els cursos de català.



El Reus Deportiu ofereix la matrícula gratuïta als participants en el programa Voluntariat per la llengua que es vulguin fer socis del club. També els oferirà l'accés un dia al mes a totes les seves instal·lacions i un 2x1 a les parelles lingüístiques i a l’alumnat del CNL per assistir als partits d’hoquei.



Per la seva banda, el CNL oferirà gratuïtament el servei d’assessorament lingüístic i revisió de textos breus al personal del Reus Deportiu. A més, preveu impartir una sessió de presentació d’eines lingüístiques a Internet i una dels serveis del CNL obertes a personal, equip directiu i socis del Reus Deportiu.