Ingressa a presó un home per sis robatoris amb força en establiments comercials de Reus

El lladre actuava sempre de matinada i forçava les portes dels comerços

Actualitzada 18/09/2016 a les 13:54

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de setembre, un home de 35 anys com a presumpte autor de sis delictes de robatori amb força a establiments comercials de Reus. Els robatoris van ser en una cafeteria de la plaça de la Llibertat, el 31 d'agost; una botiga de roba del carrer Llovera, el 2 de setembre; i dues botigues del carrer Monterols, els dies 6 i 10 de setembre. L'home, veí de Reus, actuava sempre de matinada i per accedir als locals forçava les portes i s'enduia la recaptació.



La nit del 14 de setembre els Mossos el van enxampar in fraganti quan intentava robar en dos comerços del centre de la ciutat. El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó.



El primer dels robatoris es va produir la matinada del 31 d'agost en una cafeteria de la plaça de la Llibertat. El lladre va forçar el pany de la porta i, un cop dins, va sostreure diners en efectiu de la caixa enregistradora. El segon dels robatoris el va perpetrar la matinada del 2 de setembre en una botiga de roba del carrer Llovera. En aquest cas, va forçar el pany de la porta de vidre i de la reixa exterior de l'establiment. Tot i això, aquestes mesures de seguretat van evitar que pogués accedir a l'interior. El tercer i quart robatori els va cometre la matinada del 6 i 10 de setembre en dues botigues del carrer Monterols. El lladre, que va utilitzar el mateix procediment en tots dos robatoris, va utilitzar una totxana per aguantar la persiana de l’establiment i així accedir a l’interior i robar la recaptació.



Arran d'aquests fets, es va muntar un dispositiu policial de vigilància que va permetre, la nit del 14 de setembre, detenir el lladre quan intentava robar en dos establiments del centre de Reus. El detingut va passar dijous, 15 de setembre, a disposició judicial davant del Jutjat núm. 3 de Reus i el jutge va decretar el seu ingrés a presó