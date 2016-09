Alicia Martín: «Hem de lluitar per la representació a òrgans de direcció»

La presidenta del comitè d’empresa de l’Hospital Sant Joan considera que amb la moció que els obria el consell d’administració «s’ha fet un gran pas»

Redacció

Actualitzada 18/09/2016 a les 20:45

«Ara més que mai, amb els drets dels treballadors cada cop més minvats arran d’una reforma laboral que limita la llibertat sindical, hem de lluitar per una major representació als òrgans de direcció on es decideixen les condicions laborals i econòmiques de la plantilla». Són paraules d’Alicia Martín, membre del sindicat SAE i presidenta del comitè d’empresa de l’Hospital Sant Joan, sobre les reiterades manifestacions per part dels anteriors comitès a formar part del Consell d’Administració i, un cop aprovada la seva presència mitjançant una moció del PP al ple, la decisió del comitè, en votació realitzada el passat 26 d’agost, de declinar la possibilitat de ser-hi.



Martín considera que «amb l'aprovació d’aquesta moció s’ha fet un gran pas per a la representació dels treballadors i la defensa dels seus drets» i valora «positivament que altres comitès d’empresa, com el del CMQ o el de Gecohsa, puguin formar part d’aquest òrgan de decisió. La presidenta del comitè d’empresa de l’Hospital Sant Joan de Reus diu que «no podem oblidar que estem immersos en una situació econòmica deficitària que ens està sotmetent, als treballadors, a retallades continuades des de fa molts anys». «Seguirem lluitant pels nostres drets», conclou.