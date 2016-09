Reus presenta el Basilisc Petit

Es tracta d'un nou element del seguici festiu de la ciutat

Redacció

Actualitzada 17/09/2016 a les 19:27

La plaça del Mercadal ha estat, aquest dissabte, l'escenari de la presentació pública del Basilisc Petit, un nou element que s'incorpora al seguici festiu de Reus aquestes festes de Misericòrdia.



L'entitat Estol del Basilisc ha fet realitat el projecte després d'uns mesos en què ha recollit suports ciutadans per fer-ho possible. Diferents elements festius de Reus i d'altres municipis han apadrinat el Basilisc Petit durant la seva presentació. El nou element festiu és obra de l'escultor Manel Llaurador.



L'acte de presentació ha comptat amb la col·laboració de Bravium Teatre i ha inclòs una cercavila per diferents carrers cèntrics de la ciutat, amb ballades de lluïment a la plaça del Mercadal. Entre els elements convidats com a padrins hi han participat l'Àliga Petita de Reus, l'Aligueta del Vendrell, el Lleó de Barcelona, el Mustafà petit del Pi de Barcelona, la Cucafera de Reus, la Mulasseta de Tarragona i el Basilisc de Mataró.