Reus Ocult obre a la ciutat el patrimòni arquitectònic i històric més desconegut

L’Associació Espais Ocults realitza, el 17 i 18 de setembre, visites guiades de 20 minuts a fins a 12 espais del municipi habitualment tancats al públic

Mónica Pérez

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:44

L’edició 2016 del projecte Reus Ocult, impulsat per l’Associació Espais Ocults, obrirà al públic, entre demà i diumenge, una dotzena d’espais de la ciutat que no són habitualment visitables, el doble dels que es van oferir l’any passat en el pilot de la iniciativa. Reus Ocult, que difon el patrimoni arquitectònic a través de visites guiades de 20 minuts una vegada l’any, desvetllarà aquest cap de setmana curiositats i detalls del Pavelló dels Distingits del Pere Mata, l’Escola Mowgli, el Palau Boule, el Col·legi Públic Prat de la Riba, la Casa Gasull, la Llotja, la Sala Noble de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, el Teatre Bartrina, el Bravium, l’Institut Salvador Vilaseca, el Vapor Vell i el Mas de Vilella.



Tot plegat mobilitzarà vora una vuitantena de voluntaris, «en la seva majoria estudiants d’arquitectura però també d’altres àmbits com història o turisme», apunta Conrad Miralles, coordinador dels voluntaris, que diu que «és curiós com els qui ens documentem per ensenyar els espais els coneixem alhora que força gent que viu a Reus i que no havia tingut mai ocasió d’entrar-hi». L’any passat 1.600 persones van prendre part d’aquestes visites, en què no cal cita prèvia i l’horari de les quals es pot consular a www.espaisocults.cat.