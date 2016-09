L'adhesió a l'independentisme es veurà en les entrades a la ciutat

La Junta de Portaveus aprova que es col·loquin cartells en els accessos per mostrar el suport del consistori al sobiranisme

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:54

L’adhesió de Reus a l’Associació de Municipis per la Independència es visualitzarà en les entrades a Reus. Això implicarà que sota el rètol del nom de la ciutat hi figuri un cartell indicant que la capital del Baix Camp és un dels municipis que forma part d’aquesta associació. Així va quedar ratificat ahir en la Junta de Portaveus, amb els vots favorables d’ERC -qui va impulsar la iniciativa-, CiU i la CUP, mentre que Ara Reus s’hi va abstenir. Els cartells van generar els primers estira i arronsa en el primer ple del curs polític. Si per la republicana Noemí Llauradó els cartells eren una prova del «compromís amb el Procés», el socialista Francesc Vallès ho veia com un precedent cap a altres iniciatives «privades» que es poguessin generar en les rotulacions en els accessos a la ciutat. El popular Sebastià Domènech instava a fer un exercici de «realisme» adduint que «la independència no és el posicionament d’una gran majoria de gent». La validació de l’informe jurídic és el primer pas per a la col·locació dels cartells en les properes setmanes, a l’espera de concretar quants n’hi haurà i en quins accessos. La qüestió senyalítica va ser un dels punts d’un ple vespertí sense un excés de crispació i amb un to de «diàleg» que assenyalava l’alcalde Pellicer. El sobiranisme i el Procés també van ser presents a través de la proposta de resolució del Partit Popular, on posava de manifest que «la confrontació amb el Tribunal Constitucional fomenta la fragmentació amb els catalans» i demanava «rebutjar qualsevol iniciativa il·legal que perjudiqui les institucions catalanes». En aquest cas, la major part de les formacions van coincidir en què el tema «no tocava» plantejar-lo en el Saló de Plens. Entre aquests s’incloïa Pepa Labrador, qui advertia Domènech que s’estava donant la oportunitat de fer en el Saló de Plens un «míting independentista».



Quant es gasta en Mitjans?

Entre les mocions que van prosperar ahir en destaca l’aprovació perquè hi ha una major supervisió de la publicitat institucional i de les subvencions als mitjans de comunicació per part del consistori. A partir d’ara, una comissió es reunirà cada dos mesos per fer-ne un control i «reforçar la transparència que estem desplegant», segons assenyalava l’equip de govern. Llum verda a la proposta de la formació taronja, Ciutadans, qui veun com a «desorbitat destinar una partida de 860.000 euros i per això cal analitzar-ho amb cura», reiterava Pepa Labrador, qui feia esment també a les quantitats que «haurien de rebre també alguns mitjans petits». La proposta es va aprovar per unanimitat i donava continuïtat a la moció presentada fa uns mesos pel Partit Popular.



D’altra banda, també va prosperar la moció presentada pel PSC en relació al foment del reciclatge. D’aquesta manera, des de l’Ajuntament s’estudiaran possibles subvencions als ciutadans per «bones conductes» en aquesta matèria però que no passarien cap rebaixa en la taxa d’escombraries. En aquest sentit, l’increment del 32% en el rebut des de 2012, que va recordar el portaveu socialista, va ser contestat pel regidor d’Ara Reus Daniel Rubio, qui recordava la factura que l’Ajuntament tenia el cas de la recollida pneumàtica «no es podia assumir», recordant que els diners que s’ingressen en la taxa d’escombraries són per «cobrir les necessitats del servei». La oposició va «consensuar» un missatge clar: «el cost del servei de la neteja no s’adiu amb la qualitat de prestació del servei» ni «les condicions dels treballadors de l’empresa», com subratllaven des de la CUP.



També per unamitat va prosperar una altra proposta del PSC,perquè les ordenances fiscals i les condicions de les subvencions s’aprovin alhora. Principalment, els socialistes posaven en consideració la «desinfirmació que existeix en la comunicació de les subvencions municipals» i reclamaven que les bases relatives a les subvencions es publiquessin en el primer trimestre de l’exercici pressupostari. Això permetria, per exemple, «conèixer amb més celeritat si es podria comptar amb l’ajuda i no haver d’esperar a convocatòries que anessin apareixent durant l’any». La CUP, per la seva banda, feia bandera d’«anar per lliure» si l’Ajuntament no informava» i reivindicaa la tasca de difusió en la matèria que havien dut en diversos punts de la ciutat. Els cupaires van posar també sobre la taula una moció sobre la regularització de l’ús de l’espai públic. «Terrasses sí, però sopars a la fresca no?», es qüestionava Mariona Quadrada, instant a saber si els permisos que es donen en relació la ocupació de la via pública són «arbitraris o no».



En el primer ple del curs també es va aprovar una addenda del contracte entre l’Ajuntament i Redessa pel qual l’empresa municipal arrenda diversos espais de l’edifici CEPID. Es va fer efectiva també la sol·licitud d’autorització al Ministeri d’Hisenda per la reposició de 9 places de la Guàrdia Urbana. A més, es va formalitzar el conveni amb la Generalitat en els programes d’inserció laboral juvenil.