Guitarreus reuneix diferents cultures del món, a través de la guitarra

El Festival estará dedicat, enguany, al centenario de la mort del compositor català Enric Granados

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 18:50

L'Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus (IMAC) aposta

per cinquè any consecutiu pel Guitarreus, un festival

dedicat a conèixer les diferents cultures del món a través de la

guitarra. Al llarg de les diverses edicions, artistes de tot el món

han passat pel Teatre Bartrina de Reus per oferir el seu

art.



El festival Guitarreus compta amb la direcció artística dels

prestigiosos guitarristes Vania del Monaco i Alfredo

Panebianco, i aquest any estarà dedicat al centenari de la mort

del compositor català Enric Granados i comptarà amb l'actuació dels Germans Cuenca, com a part de la seva gira mundial que inclou ciutats com Dallas, Tòquio, Osaka, Estocolm o Roma,i que a més d'obres de el “geni catalá” interpretaran clàssics com el Concert d'Aranjuez.



La cita serà el 16 de setembre a les 21:00 hores al Teatre Bartrina de Reus i l'entrada és lliure.