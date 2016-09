El Comitè d'Empresa rebutja un espai al consell de l'Hospital Sant Joan

La decisión, presa a l'agost, s'ha ratificat aquesta setmana

Redacció

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:49

El Comitè d’Empresa de l’Hospital Sant Joan ha refusat tenir presència al consell d’administració del centre en una votació celebrada el passat 26 d’agost i en què es va acordar no designar cap representant que hi assistís, segons publicava aquest dijous Reusdigital.cat. Tal com concreta el mateix mitjà, els únics sindicats que van votar a favor d’entrar al consell van ser el Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) i el Sindicat d’Infermeria de Catalunya (SATSE), mentre que la resta, que són CCOO, CGT, UGT, Metges de Catalunya i CSI-F, van decantar-se per no tirar endavant la integració. Un plenari celebrat aquest passat dimecres al si del Comitè d’Empresa va ratificar aquesta decisió, presa inicialment el 26 d’agost, i davant el requeriment del govern per saber si podia incloure aquest punt en l’ordre del dia de la Junta General de l’Hospital Sant Joan.