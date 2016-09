L'alumne que volia classes en castellà a la Joan Rebull abandona el centre

L'escola tornarà a tenir el català com a llengua troncal a la classe on anava l'escolar

Redacció

Actualitzada 15/09/2016 a les 22:10

L’alumne de l’Escola Joan Rebull la família del qual va sol·licitar que el 25% de les classes que s’impartissin fossin en castellà es va donar de baixa el passat dimarts del centre educatiu, segons va explicar durant el ple d'aquest dijous la regidora d’Educació, M. Dolors Sardà. La decisió feta pública ahir, doncs, dóna un gir inesperat, ja que fa una setmana es confirmava que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia decidit mantenir les mesures cautelars i el castellà seguiria sent un dels idiomes amb els quals es faria docència. Amb aquesta decisió, però, les mesures queden sense efecte i, l’Escola tornarà al català com a llengua troncal en l’aula on anava l’estudiant.