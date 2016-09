Jaume Gil Aluja ja forma part de la Galeria de Fills Il·lustres de Reus

L'alcalde i el mateix Aluja han presidit la descoberta del quadre amb el retrat

15/09/2016

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha presidit aquest dijous la descoberta del retrat de l’economista Jaume Gil Aluja a la Galeria de fills il·lustres de l’ajuntament de Reus.



La descoberta del quadre, obra de l’artista Joan Rifà, ha comptat amb la presència de Gil Aluja, d’altres integrants del govern i la corporació municipal, així com del degà de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili, Antoni Terceño.



Jaume Gil Aluja (Reus, 25 de setembre de 1936), és considerat el pare de la Teoria de la incertesa per al desenvolupament de les lògiques multivalents en l’àmbit econòmic i de gestió. És doctor en Ciències Polítiques i Econòmiques per la Universitat de Barcelona; universitat de la qual ha sigut catedràtic d’Economia Financera. Gil Aluja és acadèmic de 12 acadèmies científiques, Doctor Honoris Causa de 29 universitats, i ha rebut un elevat nombre de distincions internacionals.