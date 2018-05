Un home de 55 anys, ferit crític en bolcar amb el seu cotxe a Albinyana

Els Bombers han excarcerat a l'afectat, que havia quedat atrapat dins el vehicle, i el SEM l'ha traslladat a l'Hospital de Bellvitge

Actualitzada 11/05/2018 a les 09:00

Un home de 55 anys ha resultat ferit crític en patir una sortida de via i acabar bolcant amb el cotxe que conduïa a la C-51, a l'alçada d'Albinyana. Els Bombers han hagut d'actuar per excarcerar l'afectat, que havia quedat atrapat dins el turisme, i posteriorment el SEM l'ha traslladat a l'Hospital de Bellvitge.L'accident s'ha produït quan passaven 19 minuts de les 5 de la matinada al punt quilomètric 10 de la C-51 a l'alçada d'Albinyana (Baix Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, un turisme Kia ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant.El conductor i únic ocupant del turisme ha quedat atrapat dins les restes del vehicle, per la qual cosa els Bombers s'han traslladat al lloc amb tres dotacions per realitzar les tasques d'excarceració. Un cop rescatat, el SEM ha traslladat el ferit a l'Hospital de Bellvitge en estat crític.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat un total de tres ambulàncies del SEM, tres vehicles dels Bombers i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.