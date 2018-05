El municipi celebra del 14 de maig al 2 de juny aquest esdeveniment que té com a plat protagonista la recepta tradicional dels pescadors

Un total de tretze restaurants de Calafell participaran en les Jornades Gastronòmiques de l’Arrossejat, el plat tradicional dels pescadors locals. L’esdeveniment se celebrarà del 14 de maig al 2 de juny, quan ens establiments de restauració oferiran uns menús amb preus d’entre 24,50 euros i 49 euros en què el plat protagonista serà l’arrossejat.Els restaurants participants són 4R Miramar, A Can Pilis, El Bot, Eusebio, Hotel Allotjament Antiga, La Barca de Ca l’Ardet, La Bodegueta del Pa Torrat, L’Àncora, Las Brasas, Maite Etxea, Masia de la Platja, Mediterrani i Vell Papiol.Per altra banda, durant les jornades també se celebrarà el 34è Arrossejat Popular, que tindrà lloc el diumenge 27 de maig a la zona de la Confraria de Pescadors. Hi haurà tres torns de servei -13h, 14h i 15h- i els tiquets es podran comprar a un preu de 9 euros anticipadament a la Regidoria de Turisme o bé es podran adquirir el mateix dia de l’Arrossejat Popular.Aquestes activitats potencien la gastronomia calafellenca i donen a conèixer una recepta tradicional formada per dos plats: un de fideus rossos i un de patates amb rap. Els seus orígens rauen en èpoques de fam, quan pescadors i pagesos s’intercanviaven productes de poc cost o sense sortida al mercat.