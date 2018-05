Tot a punt per la 76a Festa de la Bicicleta del Vendrell 

Com a novetat, enguany es canvia el recorregut

Actualitzada 11/05/2018 a les 15:36

Butlletes solidàries a favor de l’associació Oncològica Crisàlide del Baix Penedès

El Vendrell acollirà, el diumenge 27 de maig, la Festa de la Bicicleta, que enguany arriba al 76è aniversari amb l’objectiu de continuar promovent l’ús de la bicicleta i fomentar una mobilitat més sostenible. L’esdeveniment té un destacat preàmbul el dissabte 26 de maig, quan l’entitat Open Natura es fa càrrec d’organitzar diverses activitats, mentre que la festa pròpiament dita tindrà lloc el diumenge. Una de les novetats d’enguany és el canvi del recorregut.Les activitats prèvies començaran dissabte a l’aparcament de l’avinguda del Camp d’Esports, on de les 10 h a les 13 h i de les 16 h a les 20 h a tindrà lloc la VI Mostra Tot sobre rodes. També de les 10 h a les 12 h, a l’avinguda del Camp d’Esports, es farà el Campionat Escolar Infantil de Patinets. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a la Regidoria d’Esports del Vendrell i a la botiga Big Bikers.A les 12 h, a l’aparcament de l’avinguda del Camp d’Esports, tindrà lloc l’Exhibició i taller de Biketrial, a càrrec del campió del món Àngel Batlle. Les inscripcions són limitades i gratuïtes fins a exhaurir les places. A les 16 h, a l’avinguda del Camp d’Esports, es farà la III Prova de Resistència BTT 3 hores. El preu per parella és de 32 euros anticipada i 34 euros el mateix dia.Per finalitzar el dia es durà a terme l’11a Pedalada Nocturna, que sortirà a les 21h des de la Rambla i farà una ruta fins a Coma-ruga, amb tornada al Vendrell. El preu de la inscripció són 5 euros i aquest inclou assegurança, botifarrada i un obsequi. Les inscripcions es poden fer fins al 24 de maig.Les activitats del diumenge 27 de maig s’iniciaran a les 10h, al pàrquing de l’avinguda del Camp d’Esports, on es farà la concentració de participants, lliurament de dorsals i posteriorment, el recompte de participants i lliurament de l’obsequi. A les 10.30h, al carrer de l’Escorxador es farà el mateix per als participants de les escoles bressol i grups de mobilitat reduïda.Està previst que a les 11h, des de l’avinguda del Camp d’Esports, es doni el tret de sortida de les carrosses i dels ciclistes, que enguany, i com a novetat, estaran acompanyats pel grup La Dinamo, que amenitzarà el recorregut amb un espectacle de música sobre rodes, una festa de carrer trepidant a ritme de funk, groove i acid-jazz.En aquesta edició una altra de les novetats és un canvi en el recorregut per agilitzar la cercavila, ja que el públic és més familiar i es vol aconseguir que la marxa ciclista sigui més compacta. A més, i atès que les escoles bressol i els grups de mobilitat reduïda havien demanat allargar una mica el seu recorregut, s’han afegit el carrer de Puig i Llagostera, la plaça Nova i el carrer de la Muralla.Així, el recorregut del diumenge 27 de maig serà el següent: Av. Camp d’Esports, av. Baix Penedès, c/ Roquetes, c/ Sant Jordi, c/ Indústria (s’hi afegeixen les escoles bressol i grups de mobilitat reduïda), c/ Puig i Llagostera, pl. Nova, c/ Muralla, c/Quatre Fonts, c/ Om, c/ Mar, c/ Isidre Ribas, c/ Cerdanya, c/ Prat de la Riba i la Rambla.En arribar tots els participants a la Rambla, el grup La Dinamo farà una actuació al davant de l’entaulat mentre el jurat delibera i s’espera el lliurament de guardons. Hi haurà premi per a les sis millors carrosses, als tres grups més divertits i originals, al grup escolar més nombrós, al grup més nombrós que no sigui escolar, al grup que vingui de més lluny, a la bicicleta més original i a la bicicleta més ben guarnida. També seran premiats el ciclista de més edat, el de menys edat, la família que participi de forma més nombrosa i la parella participant més elegant. Les inscripcions per participar s’hauran de realitzar a la Regidoria de Cultura i Festes.També un any més la Festa de la Bicicleta d’aquest 2018 mantindrà el seu component solidari gràcies a la campanya Pedalem junts per una mateixa causa. Enguany, l'entitat escollida és l’associació Oncològica Crisàlide del Baix Penedès, que treballa per dur a terme activitats per ajudar les persones amb càncer i les seves famílies, així com per donar-los suport emocional.Per 1 euro, es podrà comprar una butlleta solidària amb aquest entitat i entrar en el sorteig d’una bicicleta i d’un rellotge. Les butlletes es podran comprar el mateix dia de la festa a la Rambla o bé de forma anticipada a la Regidoria de Cultura i Festes.