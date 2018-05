Toni Albà, citat de nou per un delicte d'injúries arran d'uns tuits contra la policia espanyola

El jutge amplia la causa que ja hi ha oberta contra l’actor per altres publicacions a Twitter

Actualitzada 08/05/2018 a les 17:30

El jutge de Vilanova i la Geltrú que investiga Toni Albà per un delicte continuat d’injúries per publicacions a Twitter sobre qüestions relacionades amb el procés sobiranista ha citat de nou l’actor a declarar. El magistrat ha ampliat la causa arran d’una altra denúncia de la policia espanyola contra diversos tuits d’Albà en què feia referència a les forces de seguretat i a la fiscalia de l’estat espanyol.L’actor, veí de Vilanova, ha explicat a l’ACN que es tracta de set tuits que no recorda, i ha dit que preveu revisar-los els propers dies, ja que la interlocutòria només especifica la data i l’hora de les publicacions, però no en detalla el contingut. «Jo pensava que arxivarien la causa, perquè estem parlant de llibertat d’expressió, però resulta que volen buscar les pessigolles», ha afirmat Albà. La declaració està prevista pel dijous 31 de maig a les 11 h.Toni Albà ja va anar a declarar el passat 30 de gener, citat com a investigat arran d’una denúncia de la policia espanyola per diversos tuits on, entre altres, feia befa del cos policial i de la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela. Entre les publicacions que van desencadenar la investigació, n’hi havia una on l’actor feia un joc de paraules amb el cognom de la magistrada: «Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela...lame la mierda y te quedaràs a gusto».Després d’aquella primera declaració davant el jutge, Albà va remarcar que ell treballa com a còmic i va auto definir-se com un «tuitaire compulsiu», alhora que va assegurar que els seus tuits s’emmarquen en «el sarcasme, la sàtira política, les imitacions i l’ús de la llibertat d’expressió». Sorprès pel rebombori mediàtic provocat per les seves publicacions, va demanar «disculpes» a qui s’hagués sentit ofès pels seus comentaris a la xarxa social.