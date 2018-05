La 8ª edició del Vigralla tornarà a omplir Llorenç del Penedès de vi i música

La mostra, que se celebrarà del 11 al 13 de maig, comptarà enguany amb més de 13 cellers participants i una zona gastronòmica, a més d’organitzar diversos tasts

Actualitzada 08/05/2018 a les 09:56

Tasts de vins amb el Celler modernista com a seu central

El vi, el cava i la música tornaran a ser protagonistes a Llorenç del Penedès, aquest cap de setmana de l’11 al 13 de maig, amb la celebració del Vigralla. En l’esdeveniment, que enguany arriba a la 8ª edició tot coincidint amb la celebració del centenari de La Cumprativa, els assistents podran gaudir d’un total de 13 cellers que exposaran els seus productes, a més d’una zona gastronòmica i diversos tasts que tenen com a seu central el Celler modernista.La mostra de vins i caves arrencarà oficialment amb la seva presentació, que es durà a terme la tarda d’aquest divendres 11 de maig a La Cumprativa, societat organitzadora de l’acte. L’acte de presentació comptarà amb una degustació de productes a càrrec de Terra i Taula i l’actuació musical de l’Escola de Música Contrapunt del municipi.Durant la jornada de dissabte i diumenge, un total de 13 cellers del Baix Penedès i d’altres zones de Catalunya donaran a conèixer els seus productes en els estands que instal·laran a la Rambla Marinada de Llorenç. Els assistents podran acompanyar el vi o el cava amb els diferents productes culinaris que s’oferiran en la zona gastronòmica que s’habilitarà en el mateix espai.La fira també comptarà amb un escenari principal en el qual hi haurà una sèrie d’actuacions en directe que amenitzaran els matins, tardes i nits a aquells qui gaudeixin de la mostar. S’hi podran veure actuacions de diferents estils musicals, des del Jazz al Funk i inclús el Swing, com a novetat d’enguany pel que fa a la vessant musical.El Vigralla, com ja ha fet en les darreres edicions, ha organitzat diversos tasts de vins que continuaran tenint com a seu central el Celler modernista del municipi. Destaquen la degustació de vins i embotits La Glosada de Vins de divendres a la nit a càrrec de la Mireia Mena i el Carles Belda, o el Tast Magistral de formatges i vins, a càrrec de Xerigots Vilafranca, el dissabte a la tarda. El diumenge es tancarà la mostra amb el Maridatge de mousse de pastisseria amb vins escumosos, dirigit per la sommelier del restaurant Àbac de Barcelona, Caroline Wästersved.Els tasts tenen un preu de 10 o 12 euros i disposen de places limitades. Els interessats han d’inscriure’s prèviament trucant al telèfon 609 544 182 fins a esgotar les places.Podeu consultar totes la informació i les novetats del 8è Vigralla a la seva pàgina de Facebook