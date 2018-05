Comença la 2a Ruta de Tapes Vins i platets del Vendrell

Del 10 al 20 de maig els comensals gaudiran d'una tapa i una copa de vi Denominació d'Origen Penedès

Actualitzada 08/05/2018 a les 11:45

La 2a Ruta de Tapes Vins i platets del Vendrell, tindrà lloc del 10 al 20 de maig pels establiments participants de la vila. Per un cost de 3 euros, els comensals gaudiran d’una tapa i un copa de vi Dominació d’Origen Penedès en la vintena d’establiments que hi participen.Els interessats podran obtenir el llibret amb la ruta dels restaurants, la seva ubicació i la tapa que ofereixen a les oficines del Gremi d’Hosteleria del Baix Penedès. Per poder reconèixer els establiments, aquests estan identificats amb un cartell i un adhesiu a les seves portes. La millor tapa de la Ruta serà escollida mitjançant la votació dels clients i aquests entraran a un sorteig d’un Samrtbox, per poder-hi participar hauran de tenir un mínim de 4 segells dels restaurants, emplenar una butlleta amb les dades personals i dipositar les votacions a les urnes que es troben als restaurants que ofereixen les tapes. El guanyador serà anunciat via Facebook al vinsitapesvendrell. Aquesta ruta s’ha dut a terme gràcies al Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès, amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell i la col·laboració d’Eli Blanco Foto Estudio.