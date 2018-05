Tot i l’amenaça de pluja, la trobada ha comptat amb una gran participació

Actualitzada 07/05/2018 a les 10:21

La Bisbal del Penedès ha acollit la Trobada Nacional dels Tres Tombs, aquest diumenge 6 de maig. Aquest esdeveniment va tenir lloc per primera vegada l’any 1998 i és un punt de trobada pels amants de la tradició dels Tres Tombs, a més cada any es realitza en un municipi diferent.La trobada va començar amb un esmorzar popular on es van servir unes 600 racions. Al mateix temps, l’entitat Ball de Gitanes de la Bisbal va estar venent tortells de Sant Antoni, patró dels animals. El Grup de Grallers de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, van fer-hi una actuació i també es va presentar una mostra de maquetes de carros de Joan Maria Vilà Pàmies. Posteriorment, es va iniciar la cercavila dels Tres Tombs que ha comptat amb la participació de carros i cavalls de 48 municipis diferents. Hi van participar un total de 90 de carros, 500 cavalls i 600 traginers.L’amenaça de pluja va modificar el recorregut per les possibles relliscades. Un total de 60 voluntaris van fer possible aquesta celebració i l’alcaldessa de la Bisbal va afirmar que «la Bisbal ha estat uns quants anys sense celebrar els Tres Tombs i, recuperar la tradició i fer la Trobada, és el millor homenatge que podem fer a les persones que van començar els Tres Tombs ara fa uns vint-i-cinc anys». La presidenta de la Federació Catalana dels Tres Tombs, Tània Guash, ha anunciat que deixa la presidència, també han assistit el Director General de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Jordi Agràs, i el secretari de presidència de la Generalitat de Catalunya, Quim Nin.