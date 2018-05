S'enfronta a set anys de presó per empènyer un home a les vies del tren a Segur de Calafell

Diversos usuaris van auxiliar la víctima abans que un tren sense parada passés per l’estació

La fiscalia sol·licita una pena de set anys de presó per a un home acusat d’un delicte de temptativa d’homicidi en grau de temptativa per empènyer un altre individu a les vies del tren a Segur de Calafell, el 2016. Segons el fiscal, l’acusat es va dirigir cap a la víctima, que es trobava a la zona de les vies de l’estació de tren, després que aquesta hagués recriminat a uns joves el seu mal comportament. «Amb evident menyspreu per la vida aliena, el va empènyer de manera forta» i la víctima va caure sobre els rails, just en el moment que per la via contigua s’apropava un tren sense parada. Ràpidament, diverses persones van acudir al seu auxili i van poder pujar l’home a l’andana abans que el tren passés pel lloc on es trobava.L’acusat té diagnosticat un trastorn de personalitat inespecífic i un síndrome de dependència a la cocaïna, així com consum perjudicial d’alcohol. El judici se celebrarà dilluns a l’Audiència de Tarragona.