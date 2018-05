Els fets delictius baixen a Calafell un 5,7% en el darrer any

S’han aconseguit reduir pràcticament a la meitat els atropellaments, una problemàtica greu al municipi, però continuen creixent els accidents de vehicles

Calafell ha reduït un 5,7% els fets delictius el darrer any. Així es desprèn de les dades fetes públiques en la junta local de seguretat, celebrada el 3 de maig, en la qual s’ha exposat que han minvat tots els delictes més habituals. A més, s’han produït un 28% més de detencions, per la qual cosa en el darrer 2017 ha augmentat l’eficàcia policial.La tipologia de delictes que ha experimentat un major descens han estat les estrebades, que han disminuït un 42,9%. El segueixen els robatoris amb força i els robatoris amb força a domicilis, que han baixat un 23% i un 18,4% respectivament. Els delictes contra les persones s’han reduït en un 8,8%, mentre que els delictes contra el patrimoni també han baixat un 5,4%.Aquest és el tercer any consecutiu que els delictes disminueixen a Calafell. L’alcalde del municipi, Ramon Ferré, apunta que «no estem davant d’una casualitat» i que aquestes dades es deuen a «la bona feina de les forces de seguretat, i a la coordinació entre elles», cosa que es demostra en el fet que «s’han aclarit més casos, amb les corresponents detencions».Una de les greus problemàtiques que patia el municipi era el gran nombre d’atropellaments, ja que Calafell doblava la mitjana catalana. Segons les dades exposades a la junta de seguretat, el municipi ha fet un progrés molt significatiu en aquesta qüestió, ja que els atropellaments s’han reduït pràcticament a la meitat –han caigut un 46,4%-. Cal dir que l’Ajuntament ha començat a prendre mesures per prevenir-los, a més d’haver encarregat a un dels màxims experts europeus un pla de seguretat viària.Per contra, el municipi no ha aconseguit reduir el nombre d’accidents de vehicles, que continuen creixent, sobretot en un gran nombre de petits accidents amb danys materials.En la junta de seguretat, la Guàrdia Civil, cos responsable de la lluita contra les drogues, ha informat que, en el darrer any, a Calafell s’han confiscat 2.000 plantes i s’ha detingut 8 persones, en diverses operacions realitzades amb la cooperació de la Policia local.La junta local de seguretat ha planificat els dispositius policials dels propers mesos, en vista de l’arribada de l’estiu i dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, ja que Calafell n’és una de les seus. S’ha començat a planificar el dispositiu que donarà seguretat tant als esportistes participants com als visitants que rebi el municipi durant la competició de futbol. «Estarà tot a punt perquè aquests Jocs siguin un èxit, també en seguretat, però a més hem tractat els dispositius habituals que comencen en aquesta època de l’any, com el top manta o el control del lleure nocturn, o el reforç de la seguretat ciutadana per l’increment estacional de la població», ha destacat Ferré.