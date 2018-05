Veïns de Santa Oliva bategen una plaça amb el nom d'1 d'Octubre

Es tracta d'un acte simbòlic nascut d'una iniciativa popular

Diversos veïns de Santa Oliva van batejar, aquest dimarts 1 de maig, una plaça del municipi amb el nom de plaça de l'1 d'Octubre. L'acte va consistir en una acció simbòlica, ja que la inauguració de la plaça amb aquest nou nom va sorgir arran d'una iniciativa popular. Així doncs, el nom no està reconegut de forma oficial.L'acte, en què hi van ser molt presents el color groc i les consignes per la llibertat dels polítics empresonats, va consistir en el destapament de la placa i en un pica-pica. Aquests veïns però, tenen la intenció que el nom sigui reconegut oficialment, motiu pel qual el CDR i l'ANC del poble volen fer arribar una moció al ple de l'Ajuntament amb aquest objectiu.