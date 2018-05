Les escoles del Vendrell només comptaran amb dues línies de P-3

El descens de la natalitat ha comportat que només hi hagi dos grups a cada centre

Actualitzada 03/05/2018 a les 20:31

Per primera vegada des de fa molts anys, cap escola del Vendrell començarà el proper curs amb tres línies de P-3. Això ha estat degut al descens de la natalitat en els darrers anys i, d’aquesta manera, totes les escoles tindran un màxim de dos grups de P-3 tal com estaven dissenyades en el moment de posar-se en funcionament.Aquest fet, a més, permet equilibrar la distribució de la població escolar perquè en tots els centres hi hagi un reflex del conjunt de la societat vendrellenca amb les seves diferències culturals i socioeconòmiques, i evitar així que hi hagi concentracions altes d’alguns grups socials en una sola escola.En aquest sentit, el regidor d’Educació, Kenneth Martínez, ha explicat que «amb un treball conjunt entre les regidories d’Educació i Serveis Socials, s’ha parlat amb vint-i-quatre famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials -per tenir alguna discapacitat, per ser nouvinguts o per risc d’exclusió social-, setze de les quals han acceptat la proposta de preinscripció feta per l’Ajuntament».Pel que fa a Secundària, amb l’actual doble adscripció de les escoles Pau Casals, Marta Mata i Teresina Martorell als instituts Baix Penedès i Andreu Nin, el 90% dels alumnes han pogut accedir a la primera opció.Del 13 al 24 d’abril, va tenir lloc la primera fase de la preinscripció escolar, des de P-3 fins a ESO, i a partir de la publicació de les llistes provisionals, amb data de 3 de maig, s’obre un període per poder fer-hi al·legacions.