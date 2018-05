L'Arboç celebra diumenge l'Aplec de l'ermita de Sant Antoni de la Llacuneta

A dos quarts de dotze del matí tindrà lloc l’ofici de la Missa Solemne i, tot seguit, es duran a terme les actuacions dels diferents grups folklòrics

Actualitzada 03/05/2018 a les 11:32

L’Arboç celebrarà, aquest diumenge 6 de maig, el tradicional Aplec a l’ermita de Sant Antoni Abat de la Llacuneta. Com cada any, a dos quarts de dotze del matí s’oficiarà la Missa Solemne a l’ermita i, a continuació, es durà a terme l’actuació de les diferents seccions infantils dels grups folklòrics. També s’oferirà coca i cava per acabar la festa.La Llacuneta és un nucli documentat el 1.023 i agregat al municipi de l’Arboç. El conformen un conjunt de masies i l’ermita de Sant Antoni Abat, la qual consta d’una única nau amb un portal adovellat de punt rodó, amb un ull de bou i una petita espadanya d’un sol ull.Organitzen l’Aplec a l’ermita de Sant Antoni Abat de la Llacuneta l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Julià de l’Arboç.