L'ONCE reparteix 70.000 euros a el Vendrell

La venedora Ana María Delgado ha portat la sort al municipi des del seu punt de venda situat al número 1 del carrer Rambla

Actualitzada 02/05/2018 a les 12:06

L’ONCE ha repartit 70.000 euros a El Vendrell en el marc del sorteig del cupó diari d’ahir dimarts, 1 de maig. L’agent venedora Ana María Delgado Casado és qui ha portat la sort al municipi, des del punt de venda al c/ Rambla, 1. Ana María va vendre dos cupons electrònics per TPV (Terminal Punt de Venda), premiats amb 35.000 euros cadascú d’ells. En total, va repartir 70.000 euros.El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.