El Vendrell i Tortosa, noves capitals de la cultura catalana 2020 i 2021

Actualitzada 02/05/2018 a les 11:55

Les ciutats del Vendrell i Tortosa han estat escollides capitals de la cultura catalana de l’any 2020 i 2021 respectivament, segons ha informat el president de l’organització Capital de la Cultura Catalana,. Així, després que Reus hagi gaudit d’aquest distintiu aquest darrer 2017, només tres anys després la capitalitat de la cultura catalana tornarà a terres tarragonines per dos anys consecutius. Cal dir que enguany la Capital de la Cultura Catalana és Manresa, mentre que el 2019 ho serà Cervera.En l’acte en què s’ha anunciat que Vendrell i Tortosa ostentaran la capitalitat de la cultura catalana d’aquí a tres i quatre anys, també hi ha intervingut l’alcalde de Reus, Carles Pellicer. «Per la nostra ciutat exercir la capitalitat cultural durant l'any 2017 ha estat una oportunitat per projectar-nos al territori i al país», ha dit el batlle. «El referent dels fills il·lustres, el patrimoni modernista i una programació cultural variada i de qualitat, amb un calendari consolidat de festivals de projecció nacional i internacional, a més de cinc teatres en actiu, han estat clau per posar de manifest els trets que defineixen el caràcter reusenc: creativitat, innovació, empenta i vocació d'universalitat. Desitjo que les noves ciutats Capital de la Cultura Catalana, tan properes al nostre territori, gaudeixin amb la celebració tant com ho hem fet nosaltres», ha conclòs Pellicer.Durant el mes de maig se celebraran a El Vendrell i a Tortosa els actes de signatura de l’acord de nominació d’aquestes dues ciutats com a noves capitals de la cultura catalana.