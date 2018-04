500 cavalls i 600 traginers es reuniran a la Bisbal en la XXI Trobada Nacional dels Tres Tombs

L’esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 6 de maig

IV Concurs de Fotografia dels Tres Tombs

La Bisbal del Penedès acollirà, el proper 6 de maig, la XXI Trobada Nacional dels Tres Tombs. En aquest esdeveniment hi participaran més de 50 entitats, 90 carros, 500 cavalls i 600 traginers. L’acte servirà per presentar el Règim Normatiu dels Tres Tombs, un document que ha impulsat la Federació Catalana dels Tres Tombs i que pretén ser un decàleg que servirà per unificar els criteris de participació de totes les colles que formen part de les festes. Alguns dels objectius del document són garantir que les recreacions compleixin els criteris de rigor històric i que se segueixi assegurant el benestar animal durant i després de les trobades.La primera Trobada Nacional va tenir lloc el 1998 i ha esdevingut una cita anual perquè totes les persones que estimen i participen d’aquesta tradició facin amistats i comparteixin experiències amb participants de tot el territori. És per això que, més enllà del recorregut dels tres tombs, també s’organitzen un esmorzar i un dinar de germanor.Les xarxes socials s’ompliran de fotografies dels Tres Tombs a diversos municipis en el marc del IV Concurs de Fotografia que convoca la Federació Catalana dels Tres Tombs. Per participar-hi només cal penjar fotografies amb les etiquetes #3Tombs o #TresTombs o bé enviar-les al correu corporatiu de la federació. Els concursants poden presentar totes les fotografies que desitgin amb el requisit indispensable que hagin estat fetes a partir del 12 de gener de 2018. Es pot participar en el concurs fins al 30 de juny de 2018 i hi ha diversos premis disponibles. Les bases completes es poden descarregar en aquest enllaç