Proves de tir de la Guàrdia Civil al mar a Coma-ruga alerten els veïns

Es tracta de maniobres autoritzades que realitza la unitat de Servei Marítim per tal de comprovar el funcionament i l’estat de les armes reglamentàries

Actualitzada 26/04/2018 a les 15:18

Alguns veïns i vianants que passejaven el matí d’aquest dijous per la platja de Coma-ruga s’han vist sorpresos en sentir, tal i com una usuària ha publicat a les xarxes socials, «sorolls de bomba al fons del mar». Aquests sons han resultat provenir dels exercicis de tir autoritzats que la Guàrdia Civil realitza en aquesta zona de la costa tarragonina.El Servei Marítim de la Guàrdia Civil, unitat dedicada a la vigilància de les aigües territorials, es troba realitzant proves de tir des d’ahir dimecres a cinc quilòmetres de la costa de Coma-ruga. Aquestes maniobres, que segons informen des del cos estan autoritzades i respecten la distància que s’estableix per poder-les dur a terme, es duen a terme per provar el funcionament l’estat de les armes reglamentàries al mig del mar, el lloc on les haurien d’utilitzar en cas d’haver d’actuar.Aquestes maniobres han despertat alarma entre els veïns i inclús algunes queixes a les xarxes socials, on una usuària ha afirmar erròniament que «estan tirant bombes al mar matant a milers d’éssers vius que viuen pacíficament». Segons ha informat el cos de seguretat nacional, l’exercici consisteix en disparar a l’aire, per la qual cosa quan la bala cau a l’aigua no té força perquè ja ha perdut projecció. Així doncs, no es fereix a cap animal marí.Aquest tipus de maniobres, segons informa el cos, es fan de manera periòdica per tal de comprovar que les armes reglamentàries funcionin de forma correcta.