Desmantellada una plantació de marihuana al Vendrell

Actualitzada 26/04/2018 a les 14:55

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació «Indoor», al Polígon Les Mates del Vendrell, amb la intervenció de 488 plantes de marihuana i la detenció d'un ciutadà espanyol nascut a Argentina, al que se li imputen els delictes de cultiu i elaboració de substàncies estupefaents, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.Gràcies a la col·laboració ciutadana la Guàrdia Civil del Vendrell va tenir coneixement de la possible existència d'una plantació del tipus «Indoor», en un dels locals del Polígon Industrial de Les Mates del Vendrell.Les recerques realitzades van permetre disposar d'indicis suficients: l'existència d'un nombre important de compressors, ocults sota una lona de tela, pels quals es desprenia olor a marihuana, i l'existència d'una doble escomesa il·legal al sistema de subministrament elèctric. tot això va permetre determinar el local concret on es trobava la plantació.Davant aquestes evidències es va sol·licitar al titular autorització per accedir a l'interior, qui de forma voluntària va permetre l'accés. Descobrint que una vegada a l'interior al fons del local i accedint per una porta es trobava una plantació de marihuana del tipus «Indoor». On es trobaven 488 plantes en la seva última fase de creixement.Es va procedir a la detenció del titular de l'establiment i posteriorment la seva posada en llibertat, a la disposició del titular del Jutjat d'Instrucció número 1 del Vendrell, a l igual que els següents efectes intervinguts: 488 plantes de marihuana, 10 equips d'aire condicionat, 46 llums i 8 ventiladors.