Accepta 720 euros de multa per fer mofa de la mort de militars espanyols en un accident a les Canàries el 2014

L’home, veí de Calafell, s’enfrontava a un any i mig de presó i al pagament de 12.000 euros, però finalment hi ha hagut conformitat

Actualitzada 25/04/2018 a les 18:02

Un jutjat penal de Tarragona ha condemnat un veí de Calafell (Baix Penedès) a pagar 720 euros de multa per un delicte d’injúries, per mofar-se de la mort de quatre militars espanyols en un accident d’helicòpter a les Illes Canàries, l’any 2014. La fiscalia havia demanat fins a un any i mig de presó i el pagament d’una indemnització de 12.000 euros als familiars de les víctimes. Segons ha explicat l’advocada de l’acusat, Aida Boira, en declaracions a Catalunya Ràdio, finalment s’han tingut en compte els atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany, atès que l’home es va penedir dels fets públicament. El març del 2014, Carles M.M. va fer una publicació a Facebook on s’hi podia llegir el text: «Últimes notícies. Un helicòpter menys i quatre salvapàtries pistolers menys para conquerir Catalunya», acompanyat per les fotografies de les quatre víctimes.La fiscalia considerava que l'home va insultar i donar un tractament degradant a l’exèrcit i, també, a la Guàrdia Civil, mitjançant diferents publicacions a les xarxes durant els anys 2013 i 2014. La fiscalia demanava una multa de 3.000 euros per cadascun dels hereus dels quatre militars, que es trobaven en acte de servei quan l’aparell en què viatjaven es va precipitar al mar.Finalment, però, el retard en la instrucció i el penediment de l’home han facilitat un acord de conformitat i que se l’hagi condemnat a 6 mesos de multa a raó de 4 euros diaris. Una desena de persones convocades pels CDR del Baix Penedès han anat a les portes del jutjat per fer costat a aquest veí de Calafell.