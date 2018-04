Nerea d'OT i Esther de Masterchef Junior, al Family Weekend de Calafell

La cinquena edició d’aquest esdeveniment tindrà lloc del 28 al 30 d’abril

Actualitzada 24/04/2018 a les 09:55

Calafell ja ho té tot a punt per celebrar la cinquena edició del Family Weekend, que tindrà lloc des d’aquest divendres 28 d’abril fins el proper dilluns dia 30. En aquest esdeveniment, que compta amb un ample programa d’activitats per a tots els públics per tal de consolidar el municipi com a destinació familiar, enguany destaquen l’actuació de Nerea Rodríguez d’Operación Triunfo amb el seu grup Dreamkids o una masterclass a càrrec d’Esther Requena, guanyadora de Masterchef Junior 2018.El municipi s’omplirà aquests dies de tallers, conferències, jocs, gimcanes, espectacles musicals o inflables. En l’edició d’enguany hi haurà l’actuació del pallasso Pep Callau, es durà a escena l'obra de teatre Aladdin, the pop musical o actuaran el popular grup juvenil Macedònia o el grup Dreamkids, amb la Nerea Rodríguez, concursant de l'actual edició d'Operación Triunfo. També hi haurà una masterclass de la guanyadora de Masterchef Junior 2018, Esther Requena.Els assistents també podran gaudir de les actuacions del grup Xiula, el Mago Jota, els Gegants de Calafell o l'obra de teatre de Kids&Us, i un any més l'Escola de Vela de Calafell ofereix pels infants activitats de sup i caiac.D’altra banda, els monuments i museus municipals oferiran descomptes en l’entrada, als recintes de la Ciutadellà Ibèrica, el Castell de la Santa Creu i la Confraria de Pescadors. A més, dissabte dia 28, a les 11 del matí, hi haurà la visita participativa Les cordes en el dia a dia dels ibers a la Ciutadella Ibèrica. Hi ha places limitades i cal fer reserva prèvia al telèfon 977694683 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.org. A més, diumenge 29, de 10.30 a 13.30 hores, hi haurà jocs de taula de temàtica medieval al Castell de Calafell amb el nom Món medieval en joc!.Qui no es vulgui perdre ni un instant del Calafell Family Weekend, té la possibilitat d'allotjar-se al municipi durant el festival en diversos establiments que ofereixen promocions especials en el marc del Family Weekend.