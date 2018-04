La renúncia del PDeCAT esvaeix l'intent de formar govern alternatiu

Els edils independents de la llista del PSC Rafel Gosàlvez i Camil·la Barnadas també es desvinculen

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:49

L’intent de formar un govern alternatiu i d’esquerres al Vendrell i desbancar l’alcalde socialista Martí Carnicer ha quedat totalment esvaït, almenys de moment, després que hagin caigut totes les fitxes polítiques necessàries per fer-ho possible.La proposta, liderada per Som Poble, ha estat rebutjada pels tres regidors del PDeCAT –Eva Serramià, Ferran Trillas i Josep Mercadé– els quals formen part de l’executiu de Carnicer. Josep Marrasé, regidor no adscrit que completa el govern en minoria del PSC, també ha aparcat aquest escenari que Som Poble dibuixava amb el suport d’ERC i Sí que es pot, però també amb els dos regidors independents de la llista del PSC que formen part del govern de Carnicer. Aquests dos, Rafel Gosálvez i Camil·la Barnadas, han aparcat públicament també la possibilitat d’una aliança per formar un govern alternatiu. «Hem decidit no participar en un projecte en el qual es té clar què es vol destruir, però no se sap ben bé què es vol construir. Tenim la impressió que es vol aprofitar una conjuntura política supramunicipal per a unir grups municipals que no es van poder posar d’acord a l’inici de mandat», argumenten mitjançant un comunicat. Per la seva banda, els regidors del PDeCAT justificaven la seva renúncia per l’abandonament de les negociacions d’aquests dos edils independents. Per formar un govern alternatiu al Vendrell, recordaven, es necessiten onze regidors.El grup municipal d’ERC al Vendrell afirmava ahir que continuaria amb les negociacions per tal que «tot plegat quedi només en un brindis al sol».Per la seva banda, Rubén Suan, regidor del grup municipal de Som Poble es mostrava ahir decebut perquè la proposta no ha prosperat, almenys de moment. «El que plantejàvem és que el PDeCAT trenqués el pacte de govern amb els socialistes i intentar un govern alternatiu. Carnicer quedaria així amb només cinc regidors i, com sempre ha defensat que és un demòcrata, hauria fet un pas enrere per deixar governar altres a través d’un ple d’investidura», deia. «Tenim la sensació que tothom, tots els grups municipals, estan pensant en les eleccions municipals i ara no volen prendre aquest tipus de decisions», finalitzava.