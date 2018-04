L'Arboç celebra la Setmana de la Gent Gran amb activitats diàries gratuïtes

Del 24 al 29 d’abril es faran xerrades, visites, espectacles i un bingo, entre d’altres activitats

L’Ajuntament de l’Arboç, amb la col·laboració de l’Associació Llar de Jubilats, organitza del dimarts 24 al diumenge 29 d’abril de 2018 la Setmana de la Gent Gran. Durant aquests dies s’han programat tota un seguit d’activitats gratuïtes per la tercera edat.Dimarts 24 d’abril, a les 6 de la tarda, a la primera planta de Can Freixas es realitzarà la xerrada Quins ajuts puc demanar a partir dels 65 anys?, impartida per les treballadores socials del CAP i de l’Ajuntament de l’Arboç, Núria Pitarch i Yolanda Amaya.Dimecres 25 d’abril, a partir de les 4 de la tarda, al parc de Santa Llúcia es disputarà un Campionat de Petanca obert a jubilats i membres de l’associació. En acabar el lliurament de premis hi haurà un petit refrigeri per a tots els assistents.Dijous 26 d’abril, a les 6 de la tarda, a la primera planta de Can Freixas es realitzarà la xerrada Seguretat a la llar, a càrrec Borja Boga, cap de Protecció Civil de l’Arboç, i de Pere Joan Callao, cap de Protecció Civil del Vendrell.Divendres 27 d’abril, a les 19.30h, al Local Arbosense es representarà un espectacle de varietats protagonitzat per la vedet Katy Estrada. En acabar s’oferirà un pica-pica a tots els assistents.El dissabte 28 d’abril, a les 11 del matí, s’oferirà una visita guiada a La Giralda oberta a jubilats arbocencs i membres de l’associació. En acabar tots els assistents podran assaborir un vermut al mirador de La Giralda gaudint de les vistes del Penedès.El diumenge 29 d’abril, a les 6 de la tarda, la Sala Polivalent acollirà una sessió de Bingo Solidari a càrrec de Rufino. Hi haurà berenar amb coca i mistela. La recaptació anirà a benefici de Serveis Socials del municipi.Totes les activitats de la Setmana de la Gent Gran són gratuïtes.