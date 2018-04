El PP del Vendrell reclama noves inspeccions als kebabs

El grup polític es vol assegurar que aquests establiments compleixen les ordenances municipals arran de les «les preocupacions veïnals davant certes situacions que s’estan donant en aquests establiments»

Actualitzada 19/04/2018 a les 12:25

El PP del Vendrell ha reclamat que es duguin a terme noves inspeccions als kebabs del municipi. El portaveu del grup municipal, Jerónimo Merino, exposa que el partit fa aquesta petició per «assegurar que compleixen les ordenances municipals». Segons Merino, «fem aquesta petició per tal de donar resposta les preocupacions veïnals davant certes situacions que s’estan donant en aquests establiments i que han generat una situació de preocupació ciutadana».«Des del Partit Popular hem traslladat aquesta petició a l’equip de govern, concretament a l’Alcalde i al regidor de Promoció Econòmica, per tal que posin solució a la problemàtica existent», ha clos el portaveu.