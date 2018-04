El cunitenc Pedro Giménez entra al programa Factor X

L'artista va presentar-se amb el seu tema 'Cuento Triste'

Actualitzada 19/04/2018 a les 17:58

El cantautor de Cunit, Pedro Giménez Cuesta, va aparèixer al programa Factor X de Telecinco. L'artista de 42 anys va aconseguir els quatre 'Sí' dels membres del jurat que l'han permès entrar al programa.Giménez, que ha treballat còmic, monologuista, imitador, entre d'altres, va decidir presentar-se perquè considera que «em deixen cantar les meves cançons, no em diuen si puc o no portar gorra i per què he vist que se respecta la meva essència», assegura el cunitenc al seu vídeo de presentació.Per a Pedro la música estat durant molts anys la seva professió i la considera «una forma d'expressar-se» i va reconèixer que la seva relació amb la música és d'amor-odi. L'artista ja compta amb un disc editat Camino a San Antoni i va decidir participar a l'audició amb la seva cançó Cuento Triste.Només entrar tres dels coaches, Risto Mejide, Fernando Montesinos i Xavi Martínez, ja el coneixien o almenys els sonava. Tots a excepció de la italiana, Laura Pausini. En acabar l'actuació, Mejide va decidir votar el mateix que Pausini, ja que no volia que ningú veies cap tracte de favor al conèixer'l d'abans. A partir d'aquí, la resta del jurat va elogiar la música de Giménez, que va aconseguir els quatre 'Sí' per entrar al programa. Pausini va assegurar que «quan ve un bon cantautor és el nostre deret i el nostre deure donar-li una oportunitat».A continuació podeu veure l'actuació de Pedro Giménez al concurs.