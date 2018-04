La Fira Modernista torna a triomfar acollint milers de visitants tot i la pluja

Més de 2.000 persones van visitar la Giralda i el Palau Gener i Batet el dissabte tot i les inclemències meteorològiques

Actualitzada 16/04/2018 a les 15:50

Milers de persones han assistit a la VII Fira Modernista del Penedès, que ha tingut lloc a l’arboç aquest cap de setmana del 14 i el 15 d’abril. Així, tot i la pluja de dissabte, l’esdeveniment ha tornat a ser tot un èxit, ja que el públic ha omplert tant el mercat modernista com la resta d’activitats programades.Els actes que han estat els més concorreguts de la fira han estat les visites teatralitzades i guiades al Palau Gener i Batet i a La Giralda, amb més de 2.000 visitants. Per altra banda, La Marató de Teatre d’Època al Carrer, encapçalades per les locals Elenc Artístic Arbocenc i L’Embruix.cat, va atraure a un gran nombre d’assistents i va mantenir un ambient d’animació i actuacions constant. Altres propostes, com la innovadora Gimcana dels Edificis Modernistes de l’Arboç a través d’App, les exposicions o els jocs de circ, també van causar sensació.Cal assenyalar també que aquest any la Fira Modernista del Penedès ha comptat per novament amb el primer grup arbocenc de persones ambientades d’època. Es tracta del batejat com a Els amics del Rei Josep, en honor a l’estrafolari i delirant personatge arbocenc de principis de segle XX.